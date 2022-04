Rhône BUSINESS MEETING

Prochaine édition du RHONE BUSINESS MEETING prochainement à LYON, pour une soirée gratuite de rencontres professionnelles et d'échanges de cartes de visites, avec de nombreuses animations pour développer son réseau relationnel et trouver de nouveaux clients...





Pourquoi y participer ?



Pour développer votre réseau relationnel, rencontrer des contacts professionnels, vous faire connaître, booster votre carrière, trouver des clients, des fournisseurs, des collaborateurs...



Cette soirée, vous permettra de rentrer en relation avec de nombreuses personnes avec qui vous pourrez créer des synergies, des partenariats d’affaires, et même devenir amis…





Programme de la soirée :



il est demandé à tous les participants de venir entre 19H, et 19H30 précises, pour ne pas perturber le bon déroulement de la soirée (pour les retardataires l’arrivée devra être discrète)



Le lieu sera communiqué uniquement aux inscrits, et peu de temps avant l’événement, pour des raisons de logistique avec le lieu qui nous fera le plaisir de nous accueillir…



à votre arrivée, nous vous remettrons entre 3 et 5 contacts ciblés qui correspondent à ce vous recherchez, en fonction des éléments que vous nous aurez communiqué dans le formulaire d’inscription à l’événement… Ces 3 à 5 personnes seront présentes à la soirée.



1/ de 19H30 à 19H45, nous aurons une mini conférence avec un intervenant qui viendra nous parler d'un thème d'actualité, en rapport avec le monde des affaires.



2/ de 19H45 à 20H00, nous aurons une seconde mini conférence avec un intervenant qui viendra nous parler d'un thème d'actualité, en rapport avec le monde des affaires.



3/ de 20H00 à 21H00, il y aura un grand tour de table, où chaque participant se présentera succinctement de manière à ce que tout le monde puisse savoir qui fait quoi.



4/ de 21H00 à 22H00, nous aurons un grand « speed-dating professionnel », afin que chacun puisse rencontrer un maximum de contacts professionnels en un minimum de temps.



5/ de 22H00 à 23H00, vous aurez accès à des « ateliers », c'est à dire à des professionnels(banquiers, experts comptables, avocats, chefs d’entreprises, consultants...) qui vous conseilleront gratuitement et répondront à vos questions, à raison de 3 minutes environ par personne, pour que tout le monde ai le temps de passer...



il y aura également un groupe de travail pour ceux qui recherchent un emploi, pour les aider dans leurs démarches, et un autre groupe pour ceux qui veulent créer une entreprise, pour

les aider à avancer concrètement dans leurs projets...



Vous l'aurez donc compris, tout sera mis en oeuvre, pour que cette soirée soit constructive, et vous apporte réellement quelque chose, mais aussi vous permette de rencontrer les

bonnes personnes, afin de développer des synergies, et stimuler votre réseau relationnel.



Mes compétences :

Rencontres professionnelles