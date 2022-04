Rhône Plomberie est née pour se focaliser sur les projets d’équipements en sanitaire, chauffage et climatisation, de nos clients et prospects.



Rhône Plomberie est un groupement d’artisans expérimentés, ce qui permet de mutualiser des compétences,afin de répondre aux exigences de « qualité de service » de nos nombreux clients.



Une équipe de proximité, à l’écoute et réactive



Basée sur Lyon, Rhône Plomberie garde en priorité le respect des besoins exprimés par ses clients.



L’organisation de notre structure, la simplicité et la fiabilité de nos processus internes nous permettent une réactivité sans égale à la mise en oeuvre des chantiers de nos clients.



Un service dépannage pour plus de souplesse et de sécurité



Fuite sur vos liaisons hydrauliques, chauffe eau en panne, canalisation en panne, prolongement d’arrivée et

d’évacuation d eau en pvc et cuivre, Rhône Plomberie vous propose diverses prestations de services dont l’objectif principal est de favoriser la reprise rapide de votre installation sanitaire, ou si besoin éviter une quelconque indisponibilité.



Mes compétences :

Plomberie

Chauffage

Sanitaire

Climatisation