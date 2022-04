Madame, Monsieur,



Récemment diplômée du DUT Transport et Logistique, mon objectif est à présent d’intégrer la vie professionnelle en rejoignant une équipe stimulante dans laquelle je pourrais mettre à profit mont potentiel. Permettez-moi donc de vous proposer mes services éventuels en qualité de logisticienne.



Riche des connaissances acquises au long de mes études, je suis en mesure d'organiser la

circulation des marchandises, de gérer les flux depuis la réception jusqu'à la livraison,

d'approvisionner les ateliers de production et d'assurer l'expédition des produits finis.



Souhaitant me présenter plus concrètement à vous, je me permets de solliciter un entretien

à votre convenance.



Dans cette attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de toute ma

considération



Rhouhi Mohedeen



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint