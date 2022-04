Spécialiste des métiers liés à la Gestion des Ressources Humaines depuis 12 ans, l’équipe RHS Group met à la disposition de ses clients, partenaires et candidats toute son expertise et les accompagne dans leur politique de la Gestion des Ressources Humaines.



Nos domaines d’intervention s’articulent autour de 4 champs d’actions:

• Conseil RH et Formation

• Tr avail Temporaire et Recr utement

• Surveillance et Gardiennage

• Nettoyage et Entretien