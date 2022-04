Rhsf RESSOURCES HUMAINES SANS FRONTIÈRES

Association loi 1901, Ressources Humaines Sans Frontières a pour objectif l'amélioration des droits de l'homme au travail dans la chaîne de sous-traitance.



Grâce au soutien de ses membres et aux donations, RHSF met en place des projets permettant de rassembler toutes les informations pour comprendre la relation entre une entreprise donnée et ses sous-traitants (textiles, agriculture, électronique etc.) et élaborer des solutions innovantes afin de favoriser le droit à un travail décent pour tous.



Pour mettre en place ses projets et répondre aux interrogations de ses membres, RHSF s’appuie sur les parties prenantes identifiées et sélectionnées lors de ses missions sur le terrain, des personnes ressources en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique et des partenaires internationaux et reconnus tels que Vigeo, IIECL, RSE et PED, Fair Wage, etc...



Vous souhaitez partager une question, une idée, un projet ou nous demander des renseignements? Contactez-nous! contact@hrwithoutborders.org