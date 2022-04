Rhtaissi HAMID

Je suis hyperactif d un point de vue professionnel. j aime profiter de la vie et prendre du plaisir dans toute les petite chose anodine. j ai commence en tand que vendeur, commercial, responssable commercial, formateur en hygienne qualite securite et production, responssable formation, manageur niveau2 echelle 3 et actuellement directeur adjoint pour carrefour. avec une evolution proche.



Mes compétences :

gestion d une structure entreprise sauf contabilit

planning

management

livre de caisse, cloture de journee contable, paye

ouverture et fermeture d entreprise.

gestion de pme de moin de 150personnes

specialiser dans la qualite securite hygiznne et p

niveau s adaptation tres rapide