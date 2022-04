Ouverte et sociable, j'ai un bon sens de la communication.

Méthodique et structurée, mon esprit d'analyse et de synthèse m'aide dans la gestion de mes priorités et dans le reporting.



Français langue maternelle.

Anglais pratique professionnelle.

Notions d'arabe commercial et administratif.



Mes compétences :

Bureautique

Communication

Comptabilité

Contrôle interne

Controlling

Culture

Esprit d'analyse

Esprit de synthese

Humour

Langues

Organisation

Sens de la communication

Synthèse

Voyages