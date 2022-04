Riche d'un parcours professionnel de 20 ans aussi bien en PME que dans le monde associatif, mes différentes expériences m'ont permis d'acquérir la maîtrise de la gestion et du suivi des dossiers administratifs dans des secteurs variés et de l'organisation d'opérations commerciales à l'échelle nationale et internationale



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion des commandes

Communication interne

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Animation

Elaboration d'appels d'offres

Bâtir une offre commerciale

Rédaction de documents divers

Communication externe

Elaboration et gestion de budgets

Organisation du travail