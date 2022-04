Riachi GHIZLANE

Il est aujourd’hui clairement établi un lien entre la gestion de la connaissance et la croissance économique. Cela se vérifie à travers notre profile personnel, notre comportement, notre style, notre communication, nos compétences et l’exploitation ou la manière dont nous en faisons usage individuellement ou collectivement (entreprise…).



« Le capital humain est avant tout un capital individuel assimilable à l’accumulation des savoirs (savoir-faire, savoir-être) et des connaissances que l’individu accumule. C’est aussi un actif de l’entreprise. Au niveau de l’organisation, le capital humain collectif n’est pas égal à la somme du capital humain des individus qui la composent, mais peut lui être supérieur (si les interactions entre individus créent de la survaleur) ou inférieur (si l’organisation des contacts entre individus est destructrice de valeur). »



Ce qui sous-entend que le capital humain est une richesse, mais s’il n’est pas spécifiquement mobilisé il ne peut pas créer de la valeur. Nous somme convaincue que pour entrer dans le processus de création de valeur, le capital humain doit se muer en compétence.

CRH CONSULTING apporte des évaluations comportementales, attitude et compétence, pour l'accompagnement, la communication, le recrutement, la mobilité et autres besoins liés à la dimension humaine. Nous aidons à éclore et valoriser le capital humain en proposant un outil performant d’analyse et d’amélioration permanente des performances. Cet outil est la combinaison d’applications hautement élaborées.

Un outil d’applications multiples unique en son genre



CRH CONSULTING propose un outil d’aide au développement du capital humain à la connaissance de soi et des autres. Il permet explicitement de :

• Se connaître soi-même,

• Connaître les autres, identifier leurs modes de fonctionnement / répondre efficacement à leurs besoins,

• S’adapter et communiquer,

• Développer des stratégies interpersonnelles efficaces,

• Répondre aux attentes des autres et/ou à une situation par une relation adaptée.



Mes compétences :

Ressources Humaines