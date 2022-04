Riad Abdallah MERBOUT

Je suis positif, orienté client, je me donne à fond pour représenter mon entreprise de la meilleure manière qui soit, en me considérant l’ambassadeur de ma société, et en ouvrant comme si je vais la faire hériter à mes enfants. J'ai un profile totalement polyvalent de part mes expériences diverses: développement des RH, commerce et ventes, achats et approvisionnement, gestion d'entreprise et communication. J'apprend à plein temps, et sans cesse.

Je suis parfaitement bilingue (arabe & français) et je maîtrise l'anglais. Je suis en train d'apprendre l’espagnole et le mandarin est dans ma liste. Passionné du marketing et marketing digital, et des relations publiques.



Mes compétences :

Request for Quotation

R&D

Korean management

Purchasing

LinkedIn

Project Management

Microsoft Excel