Riad ADJAIMI

Bonjour,

dans mon travail je sais faire preuve de vigueur, d'adaptabilité, de sérieux et de réactivité, tout en respectant les consignes de travail et de sécurité, je suis une une personne qui apprend vite et qui à une gout pour le défi, 3 mots d'ordre ; observation, analyse et réaction.

J'ai pu travailler seul et en équipe, j'habite en île de France mais je suis prêt à me déplacer hors mon secteur pour un travail stable



Mes compétences :

Stock Control

Respect des engagements

Désassemblage

Esprit d'initiative

Réactivité

Réceptionner les stocks

Conditionnement

Acheminement

Rigueur

Entretien de la zone de travail

Assemblage et montage mécanique