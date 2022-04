Marrakech est une ville de contes, de mythes et de légendes… Nous nous sommes abreuvés de ses histoires et de ses mille et une nuits enchanteresses pour vous concocter des séjours inoubliables dans notre riad !



En vous ouvrant nos portes, nous vous ouvrons celles du cœur de la médina avec ses mystères, son magnétisme et sa convivialité. Riad Al Boraq vous fera vivre un séjour authentique au cœur palpitant de la médina, à 15min de la célèbre place Djamaa El Fna, dans le quartier Sidi Bel Abbès, un des sept saints de Marrakech...





Al Boraq est "le premier des quadrupèdes que Dieu ressuscitera au dernier jour : les anges poseront sur lui une selle de rubis éblouissants. Ils lui mettront en bouche un mors d'émeraude très pure, et le conduiront au tombeau du prophète. Dieu ressuscitera alors Mahomet, qui montera Al Boraq et s'élèvera ainsi jusque dans les cieux" Aujourd’hui Al Boraq, à travers la riche symbolique de cet étalon dans la légende arabe, perpétue une autre tradition, celle de l’hospitalité de Marrakech et de ses habitants. Le style zen et épuré du riad appuyé par un service hôtelier aussi convivial que professionnel, aura pour quête votre contentement et ascensionnera les échelons vers votre euphorie.



Réservez dès maintenant votre chambre dans Riad Al Boraq et prenez rôle dans la légende de Marrakech.



Mes compétences :

restaurant