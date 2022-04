Riad BENAZOUZ

La plus mauvaise expérience de de tout mas vie professionnelle cet bien ericsson galerie cet ac-ose de manque esprit d'equip que jai donnai mas demission cetai plus fore que moi mai je les fai imagini vous que ya des gon qui te taquine on plin momon de travil ou bien ci tu reclame tai droi tu aura rien ou bien

2/70/100 des recrutement ce fon sous table

3/un personnage technique qui son son meme pas diplômai don le domaine

4/ ya 32 clon qui renne chez ericsson 1em clon scda com 2em clon RE telecomme les bonne formation cet ontre eu les bonne mission cet pour eu aussi voila mai ami

5/ je recherche tout joure un poste don le domaine je ss on chaumage