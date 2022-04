Le Riad Bibtia est situé au coeur de la médina de Marrakech, à deux pas des souks et à cinq minutes de la fameuse place Jemaa El Fna... Un hâvre de paix dans le tumulte de la ville, à proximité des sites les plus intéressants à découvrir...

Il est composé de six chambres climatisées avec chacune leur salle de bain privative. La décoration est traditionnelle, authentique.

Le Riad Bibtia sera heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir la magie de Marrakech et de ses environs....