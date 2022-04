Riad BOUALALA

Bonjour , je m appelle Riad j ai 17 ans j ai effectué une scolarité de la 6ème a la 3ème ou j ai pu valider mon brevet en 2013. Par la suite, j ai effectué une seconde professionnelle de vendeur automobile.

A ce jour, je travaille sur mon projet professionnel et je souhaite découvrir plusieurs métiers tels que : animateur sportif ou employé libre service afin de pouvoir affiner mon projet





Mes compétences :

√ Conseiller les clients sur les produits

√ Techniques de mise en rayon

√ Règles d'hygiène et de sécurité

√ Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

√ Utilisation d'appareils de lecture optique de co

√ Utilisation d'engins de manutention non motorisé

√ Gestes et postures de manutention

√ Utilisation de matériel de nettoyage