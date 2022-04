Riad BOUDOUA

Bonjour,



Je suis ingénieur d'état en géophysique Issu de l'université des sciences et de la technologie (USTHB) d'Alger.



Actuellement je prépare un master 2 en information géographique à l’ENSG (l’école nationale des sciences géographiques) en collaboration avec l'université de Marne La Vallée à Paris.



Motivé et ayant un bon esprit d'équipe, j'ai pour principe de ne jamais rester sur mes acquis.



Mon objectif est de me surpasser à chaque jour, pour apprendre et découvrir de nouvelles expériences. N'hésitez pas à me contacter pour toute opportunité professionnelle.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Qgis

Matlab

Internet

C++

Forasoft

BOF(boite a outil forage)

Microsoft Office

AutoCAD

MySQL

Illustration

PostgreSQL

COVADIS