Riad ESSBAI

Fort de 15 ans d’expérience dans le domaine commercial ainsi que les métiers du web et de la technologie, doublée d’une autre probante dans les métiers de la communication, je suis parvenu à développer un potentiel énorme et surtout polyvalent, qui fait de moi un élément à très forte valeur ajoutée pour toute entité désirant recruter. Inspiré de ma propre ambition, je suis un autodidacte qui s’est construit par une formation au fil de l’eau, et une interaction avec mon environnement.

Ecrire, communiquer et diffuser ont, toujours, étés des gestes naturels pour moi, car motivés par un savoir faire inné et une aptitude spontanées au leadership par l’effet communautaire. Orateur né, je possède une aisance dans la communication et un pouvoir de conviction assuré, lesquels me permettent de fidéliser et évangéliser mes interlocuteur ou orateurs aisément.

De ce fait, quand j’ai lancé mon premier blog, extension logique de mes première publications sur les tribunes classiques dans les journaux et magazines de la place, je savais que je faisais un pas vers le futur de ma vocation réelle, et peu de temps après cela, j’ai fini par toucher à mon rêve. Au fil du temps, je suis devenu une référence du journalisme électronique Marocain et francophone, spécialisé dans les NTIC, incluant logiciels, matériel, stratégie et autres aspects de la technologie informatique.

Maroc blog Awards, The Bob’s, et puis d’autres titres plus loin, Robin des Blogs a réussi et moi aussi à travers. Je suis devenu une plume reconnue, mais plus que cela, j’ai gagné en expertise, puisque le web m’a toujours enseigné ce dont j’avais besoin pour parfaire mon savoir faire, forgé au gré du partage et de la découverte.

Depuis, je ne cesse d’ouvrir de nouvelles horizons, tant par l’ambition soutenue, que par la créativité dont je fais preuve, à chaque rendez-vous où on fait appel à moi. Chef de projets web, conseiller en édition, web marketer, rédacteur en chef, toutes mes casquettes tendent et versent dans le même pot, qui est de mener des missions et des hommes à de bons termes, chez des sociétés de renommée comme Maroc Telecom, Inwi, Lemonde.fr, Western Union parce que l’on me fait confiance et puis parce que ma crédibilité fait foi d’un engagement de qualité !



Mes compétences :

Web marketing

E commerce

Formation

Vente

Social media

Growth hacking