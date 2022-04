Http://www.riadmazaya.com/

Le Riad MAZAYA, totalement revisité par ses propriétaires français dans le respect de la tradition marocaine.

Vous apprécierez le confort d'un patio, couvert ou découvert et d'un bassin bleu turquoise . Vous aurez le loisir de vous détendre et de déguster un petit déjeuner copieux servi par une équipe dévouée, sur la terrasse ombragée et aménagée pour votre plaisir.

Tout a été pensé pour laisser libre cours à la rêverie et à votre bien être...



Tarifs de 65€ à 665€ voir ci-contre: http://www.riadmazaya.com/fr/tarifs-riad-mazaya

RIAD MAZAYA

17 Derb El Arsa

Quartier Riad Zitoun Jdid

Médina

MARRAKECH

Tel : 00 212 5 24 38 43 57

Port: 00 212 6 61 46 01 86



http://www.riadmazaya.com/



Recrute Concessionnaires Exclusifs SCARFACE Energy Drink

Concessionnaire ENERGY DRINK dans le

Futurs Chefs d’entreprises :

Devenez votre propre patron avec l’appui d’un grand Groupe industriel Français de dimension internationale. 1er intervenant au niveau national dans son secteur d’activité dans la Grande Distribution.



Dans le cadre de notre développement national, nous recherchons sur toute la France des commerciaux/distributeurs indépendants (concessionnaires) en laissé sur place pour Nos Marques Déposées de produits de grande consommation : glaces et boissons énergisantes (Energy Drink).



Telle une Franchise, vous êtes Concessionnaire Exclusif sur votre secteur et participez à notre développement en visitant une Clientèle de Professionnels : Bars, Discothèques, Épiceries, Boulangeries, Snacks, clubs de sports, exploitants de distributeurs automatiques, grossistes…



Vous êtes indépendant(e), rigoureux (se), organisé(e), dynamique et recherchez une rémunération motivante à votre juste valeur.



Vous disposez d’un véhicule, d’une petite surface de stockage et d'une bonne énergie.



Des revenus immédiats et récurrents.

Gains très importants si motivés.

Pas de droit d'entrée ni redevance.

Capital de départ nécessaire de 2000€ à 4300€



Merci de nous contacter uniquement par mail via le formulaire de contact du site.

Pour obtenir une réponse veuillez préciser votre nom, prénom, adresse postale, téléphone et une adresse mail valide.



Vous recevrez une fiche d’information ainsi qu’un questionnaire interne et confidentiel à compléter et à nous retourner.







Possibilité de nous rejoindre sur la France entière comme distributeur exclusif local sur une zone proche de votre domicile. (plusieurs secteurs par département)







Libellé du poste proposé: Distributeur Indépendant Exclusif

Statut: indépendant, eurl, Sarl, auto-entrepreneur (possible au démarrage)

Votre lieu de résidence : en n’importe quel point du département.

Lieu de travail: sur le département de





Siren 350 564 878



Gérard DURRIEU

Manager France des unités commerciales

YETIGEL & SCARFACE Energie Drink

Tel : 06 15 88 93 96 aux heures de bureaux (SVP pas de SMS)

Pour toutes correspondances :

Par mail : scarface.83@live.fr



Sièges :

YETIGEL International S.A. au capital de 354.443,97 €

&

SCARFACE France S.A.R.L. au capital de 6.000 € filiale de YETIGEL

220 rue des 4 gendarmes d’Ouvéa

84000 AVIGNON

Sociétés détenues par une holding au capital de 6.600.000 €

RCS Avignon B 350 564 878

http://www.yetigel.com/

http://www.scarface-energydrink.com/



Actualités :

SCARFACE Energy drink présentation : http://www.dailymotion.com/video/x61d87_visuel-scarface_lifestyle



SCARFACE Energy drink organise les Etoiles du Foot Amateur Voir la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=orOGijCjQWk



YETIGEL réalise un pôle sportif et culturel 60.000m² sur un terrain de 17 hectares à Orange (84) http://fr.calameo.com/read/0003149398086884560c6 (voir 1ère page de la revue ainsi que les pages 4 et 5 de cette même revue)





Nous vous invitons à visiter notre page Face book et peut être nous feriez vous l'honneur de mettre " j'aime " sur la page. http://www.facebook.com/pages/Scarface-Energy-Drink/171920966239729



Mes compétences :

golf

Hotel

Maroc