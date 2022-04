Bonjour,

Passionné de produits cosmétiques et high-tech, suite à mon expérience professionnelle dans l'import-export, j'ai créé mon propre site de vente en ligne fin 2013. Avec Cosmitech, je souhaite privilégier la qualité et soutenir des marques innovantes.

N'hésitez pas à me contacter ou à aller voir ma page entreprise sur Viadeo.