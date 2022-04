Riad RAJAA

Issue d'une formation de Master en génie des procédés et maîtrise de la qualité à la faculté des Sciences Hassan 2 et je souhaite à présent diversifier mon champ de compétences et acquérir de plus grandes responsabilités. Afin de mener à bien ce projet, je suis désireuse de trouver une offre qui me permettant d'acquérir les compétences élémentaires et la qualification inhérente dans les postes suivants: Cadres supérieurs ( Responsable Qualité Sécurité Hygiène (HSQ),responsable production , responsable AQF, Responsable Métrologie,...) dans divers secteurs concernés par la Qualité ou opter pour la recherche scientifique publique semi publique ou privée.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

C++

Fortran

Pro 2

Thermodynamique

Algorithmie

MATLAB

Chromatographie

CND

Gestion de la production

Gestion de projet

Maintenance

Norme iso EN9100

Contrôle qualité

Norme 105 E