Riad REBIAI

Je suis ingénieur en génie mécanique de l'Institut INGM de l'Université BOUMERDES. J'ai neuf ( 09 ) ans d'expérience dans la gestion de la maintenance, la planification de la maintenance des équipements de production. Mon expérience est principalement dans l'industrie du papier comprend à la fois le travail sur site et au bureau . actuellement je suis responsable chargé des approvisionnements à la société EPE Tonic Industrie. Je suis un membre de l'équipe du projet de réhabilitation de l'unité de fabrication de papier d'emballage.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Approvisionnement et achats

Informatique

Gestion des stocks et approvisionnement

Méthodologie

Management

Ingénierie

GMAO

Maintenance industrielle

Solidworks

Microsoft Office 2007

Microsoft Office

Autocad