Riad TIZERARINE

Consultant spécialisé sur les solutions collaboratives Microsoft. Une référence de plus de vingt cinq projets SharePoint (Sites institutionnels, Extranets client, Intranet collaborative) aussi bien dans le secteur bancaire que dans l’industrie.

Avec une expérience en architecture réseau qui consolide l’expertise sur l’infrastructure et l’architecture de solutions SharePoint.



Mes compétences :

Sharepoint 2010

Développement web

Asp.net

.NET

Architecture

C#

WCM

Développement

SharePoint

Workflows

SSO