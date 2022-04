Riad TOUCHENE

L’entreprise TRANS’TRIP implanté au 35 rue des cailloux à Clichy, assure L'acheminement et l’enlèvement par transport routier de plis, colis ou palette, elle s'appuie sur un réseau de transport et des pôles logistiques pour assurer la livraison de marchandises 7/7 dans l’île de France et partout en France.

TRANS’TRIP possède actuellement un véhicule type utilitaire « Renault Trafic », qui assurera dans un premier temps les activités de transport prescrites dans les contrats de sous-traitance.



Je recherche des contrats de sous-traitance dans le transport de marchandises de -3.5T.