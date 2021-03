Je suis Riadh Abdeljaoued.Je suis tutélaire d'une maîtrise en anglais et une attestation en italien et en russe. J'ai travaillé comme assistant et représentant touristique avec des français et des italiens. J'ai enseigné pendant des années dans une école de formation. J'ai aussi formé en trois reprises les personnels de quelques hôtels à Djerba. J'ai fait aussi le guide touristique avec des groupes italiens, français et anglais et en ce moment je suis chef d'agence touristique à Djerba.

Je suis consultant en ingénierie touristique depuis 2005.

Je suis pour tout ce qui est typique, patrimoine et tourisme durable.



Mes compétences :

Vente

savoir faire

langues

communication

coaching

conception de produits touristiques