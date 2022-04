Riadh ABID

Je suis de formation Ingénieur en Système d'Information, diplômé de l'Ecole Supérieure en Electronique et Électrotechniques (ESIEE-Paris).



J'ai commencé ma carrière fin 2010 en tant que développeur C#.Net. J'ai basculé vers le métier de Test et Recette à partir de Juillet 2011.



J'ai travaillé sur des projets de grande envergure chez des clients grand comptes.



Actuellement j'occupe encore le poste d'Ingénieur Tests et Recette avec un souhait d'évolution vers la gestion de projet dans le Court / Moyen terme.



Mes compétences :

SoapUi

Bugzilla

Microsoft SQL Server

HP Quality Center

Mantis

TestLink

XML

Visual Basic for Applications

SQL