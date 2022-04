Riadh BELHADJ

En tant que responsable informatique expérimenté, je supervise toutes les fonctions informatiques de notre

société. Je gère les opérations technologiques, la mise en œuvre de nouveaux systèmes informatiques et les politiques qui permettront d'atteindre nos objectifs. Mon objectif est de garantir l'efficacité des systèmes informatiques et des personnes, dans les limites du budget, délais et spécifications de l'entreprise.

Superviser toutes les opérations technologiques (sécurité réseau par exemple) et les évaluer en fonction

des objectifs établis. Concevoir et établir des systèmes et politiques IT suivant la stratégie définie par la

direction.

Analyser les besoins des différents services pour en déterminer les besoins technologiques. Achat de

matériels et de logiciels efficaces et rentables. Supervision des matériels et logiciels afin de s’assurer de leur

fonctionnalité et efficacité. Identifier les besoins de mises à jour, de configurations ou de nouveaux systèmes

et en informer la direction. Coordonner les professionnels et coacher les employés pour fournir des conseils.

Contrôler le budget et les dépenses. Aider à établir des relations avec les fournisseurs et à créer des

contrats rentables



Mes compétences :

PHP5 orienté objet

Gestion de projet web

Intégration web

MySQL

jQuery

Conception

SEO/SEM

UML

Design

Développement informatique

HTML 5

Sage ERP X3

PL/SQL

Réseaux informatiques & sécurité