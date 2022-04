Riadh CHAKCHOUK

Ingénieur de développement en C embarqué et de test logiciel en Automobile & Avionique Certifié ISTQB



Une expérience de 5 ans dans les domaines de l'automobile et l'avionique m'a permis d'acquérir beaucoup de rigueur et d'autonomie, je suis familiarisé avec les systèmes embarqués que ce soit en développement ou bien en test et je tiens à progresser et bien développer mes compétences.



Mes Compétences:



Automotive (contrôle moteur), maîtrise des environnements de développement C embarqué, tests unitaires (RTRT), QAC, traçabilité des exigences (Rectify), Autosar, Validation (unitaire, intégration, système et d'acceptation, ), gestion de configuration.



Test Logiciel :

- Planification et contrôle des tests

- Analyse et Conception des tests

- Implémentation et exécution des tests

- Evaluer les critères de sortie

- Activités de clôture des tests



Mes compétences :

Validation fonctionnelle

Test unitaire

Langage c

CaNalyser

Cycle en V

Simulink

AUTOSAR

MATLAB

Design

DO178B

Synergy

MISRA-C