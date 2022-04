Riadh DHAHAK

Bonjour,

Jeune cadre dynamique dotés de multiples compétences, je souhaite apporter mon envie et mes compétences dans les domaines de la gestion de projets internationaux ou encore le conseil en stratégie internationale de l'entreprise.



Mes compétences en management (marketing, financement de l'innovation, RSE, DD) ont été complétées par mon Master Recherche en Gestion des Risques en Finance et Assurance.

Ce dernier m'a déterminé à m'orienter vers la consultation en entreprise, dans la stratégie, la Responsabilité Sociale de Entreprises et le Développement Durable.



Je suis maintenant en train de préparer un projet de thèse intégrant les domaines de finance et de management stratégique.

Ce thèse est considéré comme le fruit de ma formation académique et de ma expérience professionnelle.

Désirant me lancer dans le domaine passionnant de recherche je suis maintenant à la recherche d'un encadreur.

Axes de recherches : Management stratégique, Finance, Comptabilité, RSE, Développement Durable, Création et Analyse de la valeur



Mes compétences :

Assurance

Comptabilité

Développement durable

Finance

fiscalité

Management

PSE

RSE

verification de la comptabilite publique