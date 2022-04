Hertelli Riadh,

Je suis un ingénieur en électronique industrielle et je fait maintenant mon Master M2.

Je travaille dans le domaine microélectronique (conception des systèmes embarqués numériques).

Ma formation en informatique (DUT) et en électronique (Ingénierie) m'offre la possibilité de toucher à plusieurs domaines sans difficultés.



Mes compétences :

JAVA

Python

Microcontroleur

Script Shell

VHDL FPGA et Matlab

C++

SystemC

PCB

Linux