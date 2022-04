Ingénieur en Genie logiciel, et prochainement (Novembre 2017) docteur en Informatique spécialisé en applications mobiles dédiées aux objets connectés et l'utilisation intelligente. Je possède une formation équilibrée entre théorique, pratique et managérial.



Mes compétences :

Android

iOS

XSPARQL

SQL

Microsoft C-SHARP

LDAP

Java

HTML

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

PHP