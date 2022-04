Riadh KOUKI

Je dispose des compétences suivantes:

- Vastes connaissances au domaine statistique: la statistique inférentielle, les tests statistiques, l'analyse des données, la réalisation des sondages, les séries chronologiques, les techniques de simulation et de prévision, experimental designs...

- Datamining et Datawarehouse (analyse descriminante, réseau de Neurone, arbre décisionnelle...)

- Scoring, la statistique Bayésienne, les techniques de classification.

- Estimation d'incertitude, métrologie, étude du risque, accréditation et qualité.

- Actuariat et micro-économie de l'assurance.

- Gestion des bases de données (Access, Oracle(SQL, PL/SQL)),

- Conception orientée objet et création des sites web (JSP, HTML, Javascript...)

- Maîtrise des logiciels Statistiques: SAS, SPSS, R, Eviews, SPAD...

- Maîtrise des produits de Microsoft Office.



Mes compétences :

Actuariat

Datamining

Métrologie

Statistique

Data mining