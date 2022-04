Je suis Riadh Mansouri, de nationalité tunisienne, né le 29/11/1979 à Gabès, titulaire d'une maîtrise en Sciences de Gestion;(Gestion des Institutions Financières) issue de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques et Politiques de Sousse Tunisie depuis 2004.



En effet je suis quelqu’un de rigoureux et bon relationnel et qui a le sens de l’analyse. Pour le moment je suis à la recherche d’un poste qui me donne la possibilité d’évoluer dans des bonnes conditions de réussite en premier lieu et qui me permet de réaliser mes ambitions et qui m’offre la chance d’avoir la stabilité et de bâtir une carrière professionnelle sur des meilleures bases en second lieu.



Dans l’attente d’une réponse, que je souhaite favorable, veuillez agréer Monsieur mes salutations les plus distinguées.



Mes compétences :

Microsoft Windows 9x

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Microsoft Access