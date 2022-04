Riadh MEZNI

Je suis géologue d’exploration avec 7 ans d’expérience dans le domaine de la recherche des ressources naturelles (eaux, gisements métallifères et substances utiles). Mes capacités professionnelles sont:



- Une grande expérience dans la géologie de terrain et la cartographie

- l'analyse des lames minces des roches pour l'industrie pétrolière, l'hydrogéologie et l'exploration minière.

- Interprétation des données géophysiques (électrique, gravimétrie, sismique réflexion)

- Interprétation de section régionale

- La stratigraphie séquentielle et la stratigraphie sismique

- Etude des réservoirs fracturés: géostatistique et élaboration des cartes et des modèles 3D de la fracturation en surface et en subsurface









Mes compétences :

Logiciels libres

Géologie

Conduite de projets

Innovation

Sports de combat

Responsabilité

Créativité entreprise