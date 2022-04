Passionné par les nouvelles technologies et le développement des applications Java JEE N-tiers, j'ai un réel goût du partage et je m'intéresse particulièrement aux projets de développement web à forte valeur ajoutée utilisant les frameworks open-source et les technologies les plus connues sur le marché (Spring, Hibernate, JPA, AngularJS, Jenkins, Docker, REST, Maven, Git, Android, ...).

J'ai 15 ans d'expériences en développement d'applications Java JEE n-tiers dans des environnements hétérogènes depuis la conception à la mise en production. Je suis ouvert à tout type d'opportunité intéressante et je cherche essentiellement des perspectives d'évolution en termes d'expertise technique et de responsabilité dans la conduite d'un projet de développement.



Certifications :

■ 2020 : Kotlin Certified Developer From JetBrains

■ 2012 : SpringSource Certified Spring Professional

■ 2011 : KnowledgeBlackBelt, Blue Belt Certified

■ 2007 : Sun Certified Java Programmer



Pour plus d'informations voir mon CV en ligne :

http://www.riadh-mnasri.com/



Mes compétences :

JEE

JAVA

Spring

UML

JPA

Hibernate

Mockito

MySQL

SVN

Tomcat

Jenkins

Sonar

Maven

UNIX

Nexus

Junit

Oracle

Scrum

REST

Git