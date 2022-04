Bientôt diplômé de L'université de Lille 1, en systèmes communicants (RF/HF et Antennes). et actuellement à la recherche d'un premier poste dans le domaine de la Radiofréquence /HF /Antenne. j'ai pu développer tout au long de mon cursus une solide technicité et une grande créativité dans ce domaine.



Mes compétences :

Design RF et Antenne

ADS

RF

Cadence

Antennes et propagation

CST

CAO