Riadh TEBAI

Réseau :

- RADIO 2G, 3G, LTE

- Transmission (FH/communication par satellite)

- OSI, TCP/IP, Ethernet, VPN, LAN (VLAN)

- WAN, RTC, VoIP, RNIS



Langages :

- C, C++, JAVA, JavaScript, VBA, HTML, CSS, PHP, XML

- VHDL, Androïd, SQL, MySQL, PL/SQL





Equipements travaillés:

- BTS/ RNC / GGSN / SGSN

- IPBX (HIPATH 3000 et 4000)

- Sonde de monitoring ASTELLIA et TEKTRONIX

- Support de transmission S330 et S380 (ZTE corporation)



Opérations maîtrisées:

- Intégration

- Paramétrage

- Support technique

- Monitoring

- Optimisation et amélioration de la performance réseaux 2G et 3G



Compétences Fonctionnelles:

- Gestion de projet

- Reporting





Mes compétences :

Déploiement réseau mobile

Java

Réseau mobile

VOIP

QOS

DEV C/C++

Monitoring

SQL

Développement

Business Objects

SSIS

Microsoft SQL Server

Finance

Reporting

Crystal Report

Bloomberg

Tracker