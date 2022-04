Riadh TRABELSI

Je suis Ingénieur Qualité et Electro-mécanicien de formation diplômé de l’ENIS (Ecole Nationale d’Ingénieur de Sfax) en 2004. J’ai une expérience de quatre ans en milieu industriel automobile au sein d’une importante multinationale spécialisée dans la production série pour l’électronique automobile.

J’ai d’abord occupé, pendant 1 ans, le poste d’ingénieur qualité en charge de l’amélioration continue (réunions journalières, mise en place d’actions préventives et correctives, suivi indicateurs, AMDEC, SPC, 5S), le reporting qualité, maîtrise des processus, audit interne (ISOTS 16949).

Ensuite, et durant 1 ans et demi, j’ai occupé au sein de la même société la fonction de Ingénieur Qualité Client, faisant interface avec deux pionnier de la fabrication des équipements automobiles, et un constructeur automobile Français. Ma mission à ce poste est de faire l’interface client : préparer les rapports 8D et les dossiers PPAP, établir les engagements qualité externes et internes, organiser des réunions de suivis des action avec les équipes de production, organiser des commissions d’expertise bimensuelles chez les clients, piloter les préparations d’audits de certification et les audit de suivis faites par les client, animer les réunion de recherche de cause et AMDEC, piloter une démarche Breaktrough avec un client.

Durant cette période, j’ai acquis un savoir, une connaissance en process de fabrication des cartes électroniques, une autonomie, un sérieux, une réactivité, une capacité d'écoute et une facilité d'adaptation non négligeable, en maîtrise des processus, en contrôle, en qualité, en étalonnage, ainsi qu’en contact clients et fournisseurs, des outils comme 5S, AMDEC , SIX SIGMA, KAIZEN , et bien d’autres sont des outils souvent utilisées dans des chantiers d’améliorations continue.

Depuis Mai-2007, j’ai intégré le siège de la division européenne de la même société qui est basé en France, je suis rattaché à la Buisness Unit autant qu’interface qualité clients, entre différent constructeurs automobile et trois de nos usines (en Chine, Brésil et Tunisie).

Aujourd'hui, mon désir est d'intégrer une entreprise dynamique et motivante, au sein de laquelle ma forte volonté de réussite et de leadership pourra se développer efficacement et durablement, de ce point de vue ma motivation est très importante et ma détermination est absolue.



Mes compétences :

6 SIGMA

AMDEC

Automobile

Cms

Electronique

Mécanique

Qualité

Six Sigma