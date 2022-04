Riani OUMAIMA

Jeune diplômée ingénieur en génie électrique de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Tunis , ma formation m’a permis d'avoir de bonnes connaissances théoriques et pratiques dans les différents domaines de l'électricité (électrotechnique, électronique et automatique). Ainsi que mes stages, m’ont permis de développer mes capacités techniques. Je suis motivée, dynamique, bon communicatrice, organisée et sérieuse. J’aime le travail bien fait et je ne manque pas de créativité.



Mes compétences :

Travail en équipe

Microsoft Office