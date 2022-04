Ribeiro MARIA

Mon activité professionnelle s'axe principalement sur deux centres d’intérêts :



1 - La promotion et le développement commercial



Mes qualités relationnelles et l'importance que je porte à la notion de service, font que je m'adapte facilement à différents interlocuteurs (des sociétés industrielles, collectivités locales, associations…).



2 - Le Portugal, pays dont je suis originaire et que j’aime !



-Mon réseau de contacts comprend des acteurs majeurs du pays (Offices du tourisme, Consulats, médias…).

-Au Portugal, j'ai développé avec succès les activités de la société Jacquet Metal Services en créant sa filiale à Vila Nova de Gaia.

-J’anime aussi chaque semaine, deux émissions sur le Portugal : « Voz de Portugal » et «Terras de Portugal » sur radio IDFM.



On dit de moi, que je suis quelqu'un d'enthousiaste, communicative, et ayant un sens mesuré de la répartie. C’est avec ces atouts et expériences que je construis mon projet professionnel axé sur la promotion.



Mes compétences :

Analyser les besoins et définir les objectifs

Création de la filiale Jacquet M S au Portugal

Organiser et animer les salons professionnels

Prescrire