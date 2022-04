Ribier RÉBECCA

Souriante, autonome, ponctuelle, assidue et organisée.

Titulaire du CAP Petite Enfance et d' une formation dans ce domaine d' activité, je dispose d' une expérience professionnelle significative et désire accroître mes compétences.

Mes anciennes fonctions en tant que gérante esthéticienne, employée de comptabilité et auxiliaire de vie scolaire attestent de mon expérience diversifié et de ma capacité à m' adapter au milieu environnant.



Mes compétences :

Traiter des informations à caractère professionnel

Identifier les besoins de l'enfant

Organiser les activités des enfants

Gérer un poste de travail

Gérer les stocks de produits et de matériels

Installer et sécuriser les espaces de vie des enfa

Entretien des locaux

Préparation et servir collation et repas

Assurer les soins d'hygiène et confort

Assurer prévention et sécurité

S'intégrer dans une équipe

Aménagement d'espaces d'activités collectives