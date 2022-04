Ricardo BRUIT

Ingénierie et consulting process logistiques:

- Plans directeurs, Avant Projets Sommaires et Détaillés,

- Audits de sites logistique analyse et optimisation des flux

- Assistance à la conduite de changement et coaching d’équipes opérationnelles

- Définition / Etudes Notice de Fonctionnement,

- Conception des solutions d’entrepôts

- Gestion des projets industriels et process automatisés: Réalisation en Maitrise d’œuvre, en accompagnement à la maitrise d’ouvrage ou en intégration clé en main.

- Intégration de systèmes transitiques : Systèmes de tri et de convoyage, transstockeurs, systèmes de préparation, de pose automatique d’étiquettes et systèmes filoguidés



Informatique Industrielle :

- Définitions, Appels d’offre, spécifications logicielles, suivi de réalisation, qualification et démarrage opérationnel.

- Définition d’interfaces ERP et Interfaces/protocoles de communication de sous-systèmes automatismes et systèmes d’information de pilotage de process (WMS, WCS, MES, Spécifiques)

- Définition architectures réseaux, architecture client serveurs

- Systèmes d’exploitation : UNIX, LINUX, Windows, OS temps réel. Interfaces Base de données : Oracle, SQLServeur, MySql, Accès.

-Automatismes : Siemens, Télémécanique.

-Réseaux et télécommunications : Ethernet TCP/IP, X25, RTC, RNIS, Radio embarquée et terminaux portables, Wifi.

- Programmation : C/C++, Delphi, Java, Visual Studio/Basic, Fortran Assembleurs : Intel / Motorola. Conception logiciels HOOD, UML