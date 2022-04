Ricardo CANOTILHO

J'ai décidé de donner un nouveau souffle a ma carrière. En effet, depuis 15 ans que je suis au service de l’ingénierie, en bureau d’études et ou sur le chantier. J'ai eu la possibilité de faire un joli voyage parmi certaines spécialités, j'ai appris énormément de choses, j'ai partage de compétences et de connaissances avec des excellents professionnels, dans tout ce que j'ai pu faire.

Dans tout cela, le contact humain est la constante, que je souhaite désormais voir de plus proche.

Je démarre des le premier septembre une mission en tant qu'ingénieur commercial au sein d'une TPE, en CDI.

Puis, a la rentrée, voir de plus proche le programme général de management, a l'EM Lyon, pour un diplôme équivalent bac + 5.



Merci a toutes celles, et tous ceux avec qui j'ai collabore depuis.

Bonne continuation



Mes compétences :

Gestion de ressources financières et matériel

Gestion humaine

Commercial export quadrilangue

Negociation

Ingénierie et conception

Management

Marketing

analyse strategique

suivi de chantier

chiffrage

developpement commercial

veille technique

recherche

Autocad

SISKMR

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Customer Relationship Management

CAD 2D

Autodesk Inventor

Management, gestion de projet

Ingénierie de réseaux de chaleur - dimensionnement

Suivi technique de l’exécution du projet