Ricardo CARVALHO

Être une référence d'excellence dans l'offre d'une main d'oeuvre qualifiée pour l'exécution de services industriels à travers le monde.



Notre engagement se situe dans la concentration d'objectifs communs entre collaborateurs et clients.



ÉTHIQUE; COMPLICITÉ; TRANSPARENCE dans nos rapports avec les collaborateurs et nos clientes, COMPROMIS, tout ce que nous faisons, nous le faisons bien, TRAVAIL, rient ne s'obtient et ne se maintient sans efforts.



Mes compétences :

Mécanique Montage et manutention de mécanique indu

Robotique

Quality management

Manufaturing

Gestion

Gestion de projet