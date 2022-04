Ricardo DE GAINZA

Architecte et manager expérimenté en systèmes d’information avec une trajectoire réussie dans la déclinaison des objectifs stratégiques des sociétés en solutions métier élégantes.



Expert en génie logiciel, méthodologies de gestion de projet, veille technologique et gestion du changement, également reconnu par sa capacité à établir des dialogues fructueux entre experts métier et professionnels des technologies de l'information.



Rompu aux pratiques d’affaires internationales et à la conduite d’équipes multiculturelles, ayant exercé ses compétences en Angleterre, USA, Allemagne, Italie, Scandinavie, Afrique du sud, Mexique et Argentine.



Trilingue français / espagnol (langue maternelle) / anglais ; portugais et italien courants.