Ricardo GUIRAND

Chimie : Analyste Chimique

Méthodes Classique, Electrique et Chromatographique,

Spectrophotométrique d’absorption IR/UV/ Visible,



Connaissance des Matériaux

(Propriétés, Traitement et Mise en forme)



Contrôle Qualité

Mise en place de Méthode de Dosage et Validation

Métrologie Industrielle

Sécurité/Environnement

Maitrise des outils Qualité (PBH, HACCP, Implémentation SQM)

Elaboration de manuel de Qualité/Audit Qualité



Industrie :

Maitrise Statistique des Procédés

Gestion Qualité- Production Industrielle

Etudes, Intégration Robotique Industrielle

Biotechnologie, Bioindustrie

Projet d’Etudes Recherche et Développement en Entreprise

Outils de Conception/Modélisation (SART, UML, SolidWorks)



Mes compétences :

Bio-ingénierie

Biotechnologie

Ingénierie

Ingénierie qualité

Production

Qualité

Certification produit