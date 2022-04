Ricardo HENRIQUES DE CASTRO

Ayant un niveau de d'anglais et de portugais natif après avoir vécu aux États Unis et au Portugal quelques années, j'ai eu aussi la chance d'avoir voyagé notamment en Suisse, en Angleterre, en Espagne (et dans d'autres pays), ce qui m'a permis d'avoir une passion pour les différentes cultures dans le monde.



Donc après avoir eu mon Bac ES et mon certificat de l'université de Cambridge en 2019,j'ai fait le choix de me lancer directement dans un BTS commerce international pour pouvoir exploiter mes facilités en langues mais aussi mes capacités de communication.