Bonjour je me présente, je suis un jeune diplômé en Pédagogie et langues vivantes BAC+3 specialité en FLE et avec une éxperience en Espagne, Italie et en France dans l'enseignement surtout de l'espagnol et le français mais aussi en tant que professeur de portugais aux élèves de l'école primaire et le collège.



J'ai plusieurs formations et quelques diplômes sur l'Espagnol comme langue étrangère en France de l'Instituto Cervantes,l'Ambassade d'Espagne à Paris et le Ministère de l'Education Nationale.



J'aimerais avoir des élèves adolescents et adultes pour des cours particuliers de la langue et la culture hispanique ESPAGNOL aussi portugais ou Français.

En plus je suis interessé pour le métiers de commercial et de hôte d'accueil qui demandent la connaissance de langues comme le français,l'espagnol;l'anglais,l'italien,le catalan etc....



Merci beaucoup.



Bien cordialement.



Ricardo Martinez de Jesus.