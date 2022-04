Ricardo MARTINS

Calorifugeur professionnel, je viens de créer ma société Kalifuge et propose une isolation thermique de qualité à tous les professionnels de l'industrie et du bâtiment.



Situé en région Rhône-Alpes, Kalifuge reste à l'écoute et à la disposition de ces professionnels pour leur offrir son savoir-faire et son expérience dans le domaine du calorifuge.



Découvrez les services et quelques exemples de réalisations sur le site :Array





Mes compétences :

Isolation en laine de roche

Isolation climaver

Finition Tôle

Finition PVC

Isolation armaflex