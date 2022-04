Ricardo MESTRE

Je suis MESTRE Ricardo et j'ai été étudiant à l'université Pierre et Marie-Curie (Paris VI). J'ai obtenu ma licence de Sciences et Technologie spécialité élctronique. J'ai également obtenu le diplôme de master Science De l'Ingénieure (SDI) où je me suis spécialisé en Capteurs, Instrumentation et MESures (CIMES). Je suis intéressé par l'informatique, l'électronique et la physique avec des solides bases en math et statisitique.

Je suis sérieux et motivé et je suis autonomique mais je dispose d'un grand sens de responsabilité et d'un esprit d'equipe lorsqu'il faut travailler en groupe.



Mes compétences :

Capteurs

Electronique analogique

Electronique numérique

Langage objet

Résonance magnétique nucléaire

Traitement du Signal

Optoélectronique

Nucléaire

C++

MEMS

Physique des matériaux

MATLAB

Microcontroleur

Labview

FPGA

VHDL

Statistiques

Java

Python

Python Programming

Xilinx

Transistors

Simulink

PSPICE

ModelSim

Cadence Software

CMOS

C Programming Language

ASIC