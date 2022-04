Bonjour ou Bonsoir je suis un jeune Camerounais d'age moyenne très dynamique et entreprenant, n'ayant pas peur de prendre des iniciatives et ses responsabilités très disponible et toujours à l'écoute soucieux t'apporter son expertise acquise dans le domaine des terrassements et autres travaux des BTP.



Mes compétences :

maitrise moyenne des logiciels

Bonne gestion du personnel

Bonne maitrise des travaux de terrassement